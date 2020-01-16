В Одессе январь месяц продолжает удивлять непривычным теплом, что даже в зоопарке животные не прячутся, а гуляют в открытых вольерах

Соответствующее фото и видео разместило местное издание Думская.(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, мартышки вывели из укрытия на воздух даже самого маленького детеныша. Коме того, комфортно себя чувствуют на улице в солнечные дни пеликаны, фламинго и зебры.

Говоря о зимней спячке, то, несмотря на погоду, в нее успешно залегли барсуки и ежи. А вот одесские медведи, как обычно, спят с перерывами.

«Это не столько из-за погоды, сколько из-за особенностей питания в зоопарке. Они периодически просыпаются, просят есть, знают, что их накормят, разминаются в открытом вольере, а потом снова засыпают», — пояснил Беляков.

То, что погода уже не соответствует привычным для многих законам и времени года уже не теория, а реальность. В то время пока метеорологи обсуждают возможные масштабы перемен, жители Одессы и области демонстрируют, как реагирует природа на эти перемены.

Не так давно мы писали, что на юге одесского региона, в январе по-весеннему зазеленели склоны. Они сплошь покрыты свежевыросшей травой.

Там же среди зимы зацвела календула.

А на местном озере Ялпуг был замечены лебеди, которые остались зимовать.

Кроме того, национальном природном парке “Тузловские лиманы” запечатлели не только первые подснежники, но и проклюнувшиеся из-под земли грибы.

“Странно, конечно, но, несмотря на то, что на дворе зима, у нас еще и первоцветы можно искать”, – написал автор фото.

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