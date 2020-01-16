Украина договорилась о совместных учениях с НАТО, которые будут проходить в Одессе

Об этом сообщает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Отмечается, что совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" запланированы на 5-9 октября этого года.

В них примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, Альянс на учениях будут представлять специалисты центров передового опыта НАТО и Европейского центра опыта по противодействию гибридным угрозам.

"Нам нужно больше учений и более общих действий с НАТО. Мы делаем еще один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам", - сообщил Кулеба.

Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. Оценивать будет Высшая морская школа США.

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Сразу четыре корабля НАТО зашли в морской порт Одессы.

Первым в 10 часов в 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto.

Сразу за ним встал в 18 причал британский эсминец D37 Duncan.

Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, что несет боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Также сообщалось, что в конец октября в Одесский порт заходила постоянная военно-морская группа НАТО.

На одном из кораблей прибыл Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он провел в Киеве комиссию Украина – НАТО.

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