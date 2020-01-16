Украина договорилась о совместных учениях с НАТО, которые будут проходить в Одессе
Об этом сообщает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Отмечается, что совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" запланированы на 5-9 октября этого года.
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В них примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, Альянс на учениях будут представлять специалисты центров передового опыта НАТО и Европейского центра опыта по противодействию гибридным угрозам.
"Нам нужно больше учений и более общих действий с НАТО. Мы делаем еще один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам", - сообщил Кулеба.
Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. Оценивать будет Высшая морская школа США.
Ранее мы писали, военные корабли НАТО один за другим прибывали в Одессу.
Сообщалось, что они принимали участие международных учениях «Си Бриз -2019»
Сразу четыре корабля НАТО зашли в морской порт Одессы.
Первым в 10 часов в 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto.
Сразу за ним встал в 18 причал британский эсминец D37 Duncan.
Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.
Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, что несет боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".
Также сообщалось, что в конец октября в Одесский порт заходила постоянная военно-морская группа НАТО.
На одном из кораблей прибыл Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он провел в Киеве комиссию Украина – НАТО.
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