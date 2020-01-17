Мать мальчика, раздувшая скандал с избиением сына в частной школе Одессы, неожиданно отказалась от всех претензий

Об этом она сама сообщила в видеообращении, которое разместила в сети, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Напомним, резонансная история случилась на днях в частной школе «Интерактив» что в селе Крыжановка под Одессой.

Мать 8-летнего ученика Наталья Гинкинева выложила ролик, на котором видно, как учительница наносит удары ребенку во дворе школы.

16 января, женщина записала новое видео в котором сообщила, что больше не имеет претензий к школе «Интерактив».

«С ситуацией мы разобрались, - говорит женщина.

По ее словам, все виновные в инциденте были наказаны, и к администрации школы у нее больше нет никаких претензий.

«Никаких комментариев больше не будет, - добавила Гинькинева.

Также видеоролик, на котором видно, как учительница бьет ребенка, Наталья удалила со своей страницы.

Обратим внимание, что после скандала учительница, поднявшая руку на мальчика, была уволена.

Но директор школы категорически отказалась выплачивать компенсацию, обвиняя маму мальчика в вымогательстве.

По словам руководителя, школьник является проблемным ребенком, а родителям в начале года предлагали перевести его в другую школу.

Директор утверждает, что мать ученика 3-А класса Марата Никитенко, Наталья Гинькинева, специально раздула скандал, чтобы "надавить на нее и добиться возвращения платы за обучение".

Отметим, что стоимость учебы в "Интерактиве" составляет 9 тыс. грн в месяц.

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