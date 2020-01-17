В Одесской области необычно тёплая погода осенью и зимой отразилась на поведении пернатых птиц

Об этом сообщил орнитолог Максим Яковлев, пишет Politeka.net

с 11 по 14 января орнитолог со своими коллегами обследовали территорию Придунайских водоемов, а также Дунайского биосферного заповедника и вот что он написал:

«В этом году что-то пошло не так... Во время учетов цвели одуванчики, летали различные виды мух и ползали клещи. Токование садовых горлиц, брачные крики и дробь дятлов, теплое солнце приводили к мысли, что календарь показывает неверно, а сейчас начало весны».

На одном из водоемов специалисты с удивлением обнаружили, что пеликаны решили зимовать в Придунавье.

«На озере Кугурлуй на гнездовых территориях продолжает держаться крачка белощекая, по сути являющаяся перелетной птицей, зимующей в Африке. Некоторые особи этого вида крачек даже облачились в брачный наряд», - отметил специалист.

Также орнитологи впервые в зимний период зарегистрировали желтую цаплю.

Отмечается, что ранее эта птица всегда зимовала в Центральной Африке.

На территории Дунайского биосферного заповедника орнитологи также отметили колпицу, чибиса, малую белую цаплю, черныша, голубя-синяка, белого аиста.

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Беспокоиться за зверей, которые спят зимой, тоже не стоит - они погрузились в спячку, несмотря на погоду.

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