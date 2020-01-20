Это уже не в первый раз

Одесский мэр Геннадий Труханов в присущей ему хамской манере поиздевался над депутатом, оскорбив его

Об этом сообщает информационный портал УСИ.

В частности, депутат Сергей Голдаков обратился к Труханову по поводу того, что ему не отвечают на запросы сайта Молодежного совета.

«Ответьте, ябеде, в чем проблема? – по хамски переадресовал вопрос своим подчиненным мэр.

Издание сообщает, что в ответ на вопрос глава департамента информации Андрей Сиваш ответил, что деньги выделялись только один год на техзадание, а сейчас сайт будет разрабатывать управление внутренней политики.

Оказывается, оно еще существует, хотя мы никогда не слышим ни его отчетов, ни докладов на аппаратных совещаниях.

Напомним, это не первый раз, когда одесский мэр позволяет себе хамское поведение по отношению к депутатам.

Ранее, Геннадий Труханов поиздевался над депутатом Ольгой Квасницкой.

Это произошло во время сессии горсовета, которая проходила 12 декабря.

Так, Квасницкая несколько раз выступала, комментируя ряд рассматриваемых вопросов.

Труханов же пытался всячески оскорбить ее и продемонстрировать свое гендерное превосходство. Он постоянно сопровождал слова депутата издевательскими комментариями.

“Слава Богу, что у вас мало возможностей. А то б вы нагородили здесь, в городе. Шо, где? Где 11 миллионов, куда всунуть, что вы там говорили? Включите ей микрофон, шо она там говорила такое? Красивая, долго и ни о чем”, – “шутил” Труханов.

Также он принялся “воспитывать” Квасницкую и посоветовал ей “не лезть в чужие округа”.

Напомним, Труханов подписал скандальное распоряжение

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