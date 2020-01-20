В Одессе ночью неизвестные подожгли пункт приема елок, который находится по адресу Академика Вильямса, 65
Соответсвующее видео разместил местный Телеграм-канал Xydessa, пишет Politeka.net
«Кому-то явно не хватило шоколадки в обмен на ёлку», - пошутили в Телеграм-канале.
Сообщается, что пожар вспыхнул около полуночи. Его заметили случайные прохожие и сообщили спасателям.
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Сотрудники ГСЧС прибыли на место и потушили огонь.
По предварительной информации, пункт приема новогодних елок неизвестные подожгли намеренно.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Тем временем в соцсетях одесситы кипят от гнева.
«Нет слов..уро*ы...чтобы ни делали для людей...они все обгадят...кому помешали эти уже "постаревшие" зеленые красавицы...», - пишут они.
Ранее мы писали, В Одессе департамент городского хозяйства сразу же после Нового года запустил акцию по обмену хвойных деревьев.
Жители приносят ненужную елку, а взамен получают шоколадку.
На территории ЖКСов появились соответствующие таблички, указывающие на пункт приема новогодних деревьев.
В некоторые из них стали приносить деревца почти сразу же после праздника.
Обратим внимание, что у каждого пункта приема есть соответствующие таблички или объявления, указывающие на сбор хвойных деревьев. А взамен можно получить шоколадку в виде Деда Мороза.
Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
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Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»