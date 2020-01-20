В Одессе ночью неизвестные подожгли пункт приема елок, который находится по адресу Академика Вильямса, 65

Соответсвующее видео разместил местный Телеграм-канал Xydessa, пишет Politeka.net

«Кому-то явно не хватило шоколадки в обмен на ёлку», - пошутили в Телеграм-канале.

Сообщается, что пожар вспыхнул около полуночи. Его заметили случайные прохожие и сообщили спасателям.

Сотрудники ГСЧС прибыли на место и потушили огонь.

По предварительной информации, пункт приема новогодних елок неизвестные подожгли намеренно.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Тем временем в соцсетях одесситы кипят от гнева.

«Нет слов..уро*ы...чтобы ни делали для людей...они все обгадят...кому помешали эти уже "постаревшие" зеленые красавицы...», - пишут они.

Ранее мы писали, В Одессе департамент городского хозяйства сразу же после Нового года запустил акцию по обмену хвойных деревьев.

Жители приносят ненужную елку, а взамен получают шоколадку.

На территории ЖКСов появились соответствующие таблички, указывающие на пункт приема новогодних деревьев.

В некоторые из них стали приносить деревца почти сразу же после праздника.

Обратим внимание, что у каждого пункта приема есть соответствующие таблички или объявления, указывающие на сбор хвойных деревьев. А взамен можно получить шоколадку в виде Деда Мороза.

Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

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