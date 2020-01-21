Со следующей недели в Одессе введут санитарные дни

Подробности сообщил глава департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, санитарные дни вводятся для того, чтобы поддержать город в чистоте.

«В этот день все коммунальные службы будут локализироваться в одном районе. Они максимально его убирают и вычищают, а потом всю оставшуюся неделю будем поддерживать эту чистоту, – объяснил Дмитрий Жеман.

Он отметил, что стартуют со вторника в Киевском районе, и так далее, а санитарный день в Суворовском районе будет в пятницу.

Кроме того Жеман сообщил, что на протяжении ближайшей недели в городе начнут инвентаризацию всех проблемных и открытых канализационных люков.

«Если в течение недели люки не будут восстановлены, либо если большой кусок работы (тогда нужно будет создать график работы на проблемном участке, с которым мы вас тоже ознакомим) – за каждый такой люк, в случае неисправности, мы выписываем постановление в 1700 гривен, и их будем самостоятельно закапывать (вероятно, закрывать, – ред.), – рассказал глава ЖКХ.

Он считает, такая система позволит избавиться от такого явления, как открытые люки, за максимально короткое время.

Одесситы в соцсетях с радостью восприняли новость о новой системе уборки улиц.

"Санитарный день- классная идея!

Пусть исполнение не подкачает

Люки закапывать или все-таки закрывать будете?",

"Отличная идея", "Давно пора", - пишут они.

Ранее мы писали, в Одессе ночью неизвестные подожгли пункт приема елок, который находится по адресу Академика Вильямса, 65.

Сообщается, что пожар вспыхнул около полуночи. Его заметили случайные прохожие и сообщили спасателям.

Сотрудники ГСЧС прибыли на место и потушили огонь.

По предварительной информации, пункт приема новогодних елок неизвестные подожгли намеренно.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, старинную мостовую закатали в асфальт в Одессе: вплыли новые детали и фото

Как сообщала Politeka, одесситам стало опасно ходить в центре города: «угрожает лев»

Также Politeka рассказывала, серьезная опасность подстерегает одесситов в центре города: есть пострадавшие, кадры с места