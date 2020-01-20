Стало известно, куда денут старинную брусчатку, которую обнаружили во время реконструкции спуска Маринеско в Одессе

Информацию обнародовал официальный сайт города, пишет Politeka.net

Напомним, 16 января 2020 года в ходе демонтажа асфальтобетонного покрытия на некоторых участках проезжей части была обнаружена гранитная брусчатка II половины XIX - начала ХХ в.

В пресс-службе горсовета сообщили, что после окончания ремонтных работ между подрядной организацией и КП «Городские дороги» будет составлен акт приема-передачи.

Таким образом ее передадут на хранение коммунальщикам.

Ранее мы писали, в Одессе лужи засыпают кусками фасада, которые падают на тротуар с исторических зданий.

Такие нововведения применили коммунальщики на одной из улиц.

По мнению одесситов, власти просто решили не тратить бюджетные средства на ремонт тротуара, а засыпать лужу строительным мусором.

«Решили не тратить бюджетные средства понапрасну на ремонт тротуара (их ведь можно украсть) и воспользовались так вовремя упавшим карнизом, засыпали лужу строительным мусором», — написал Олег Коваленко на своей странице в Фейсбуке.

Также мы писали, в коммунальной квартире расположенной в центре Одессы был обнаружен старинный камин дивной красоты.

Удивительную находку в старой расселенной одесской коммуналке обнаружил риелтор.

По его словам, во время осмотра квартиры в одной из комнат оказался большой старинный камин из чугуна и керамики, который очень хорошо сохранился.

Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.

Как сообщала Politeka, одесситам стало опасно ходить в центре города: «угрожает лев»

Также Politeka рассказывала, серьезная опасность подстерегает одесситов в центре города: есть пострадавшие, кадры с места