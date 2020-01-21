В среду 22 января в Одессе будет перекрыто движение по случаю Дня Соборности Украины

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В Одессе пройдут торжественные мероприятия, а именно в парке культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко возложат цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

В пресс-службе информируют, что в связи с этим временно перекроют движение автотранспорта на участке от дома № 24 до дома № 36 по улице Маразлиевской и в Сабанском переулке.

Время проведения ритуала возложения цветов с 09:40 до 10:20.

Кроме того, в этот день на админзданиях предприятий, учреждений и организаций, а также жилых домах поднимут Государственный Флаг Украины. В храмах Одессы будут молиться за единство Украины, в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, а также библиотеках проведут тематические мероприятия.

Отметим, что День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики

Ранее мы писали, в центре Одессы в отремонтированном Воронцовском переулке ограничат движения автотранспорта.

Такое распоряжение на днях подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Это означает, что с весны текущего года в переулок смогут въезжать только автомобили жильцов.

В распоряжении указано, что ограничение въезда осуществят с помощью шлагбаумов. Один из них, который расположен сейчас у дома № 1 на углу с Приморским бульваром, перенесут к дому № 12. Таким образом, будет ограничен доступ автомобилям со стороны Екатерининской площади.

В Одессе Воронцовский переулок пытаются превратить в пешеходную зону еще с 2016 года.

Отметим, что в прошлом году в этом переулке была проведена реконструкция, на которою было потрачено 22,4 миллиона гривен из городского бюджета.

Одесский мэр Геннадий Труханов обещал, что после ремонта Воронцовский переулок превратится «в уголок старой Одессы», однако вместо автентичной брусчатки, которую нашли под асфальтом, в процессе реконструкции переулок был замощен новой гранитной плиткой.

Напомним, старинную мостовую закатали в асфальт в Одессе: вплыли новые детали и фото

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