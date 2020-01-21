В Одессе в битком набитом пассажирами троллейбусе выбили стекло
Об этом сообщает местное издание «Думская».
Инцидент случился во вторник, 22 января, в троллейбусе, который курсирует по по маршруту №2.
По словам очевидцев, они услышали хлопок, после чего стекло выпало на заднюю площадку, где как раз находились люди с маленькими детьми.
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Тем временем, в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что это было стекло двери, и выпало оно не само, его выбили.
«Случайно или специально, пока неясно», - сообщил представитель.
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Инцидент случился, в субботу, 11 января, в трамвае №10 возле остановки «завод Стальканат».
Согласно информации, вагон сделал остановку и вдруг неожиданно сломался.
Двери трамвая также не открывались и пассажиры оказались замкнуты в общественном транспорте. Спасение пришло, когда один из пассажиров умудрился силой отрыть переднюю дверь и тогда горожане смогли выйти на улицу.
В связи с поломкой возле завода Стальканат на некоторое время было заблокировано движение трамваев на этом участке путей.
Отмечается, что позже было принято решение сцепить его с другим трамваем, который находился сзади, толкнуть и разблокировать таким образом движение.
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Потасовку зафиксировали на камеры очевидцы и разместил в сети.
Отмечается, что инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.
Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.
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