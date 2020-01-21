В Одесской области из-за аномально теплой погоды начали вить гнезда краснокнижные птицы

Фотографии обнародовал на своей странице в Фейсбук эколог Иван Русев, пишет Рoliteka.net.

Эколог сообщил, что возле Национального природного заповедника “Тузловские лиманы” было замечено, как пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе.

По словам Русева, эта редкая птица, как орлан-белохвост встречается в этих местах преимущественно осенью и зимой. И довольно часто его можно наблюдать тут на зимовке.

Но в этом году из-за аномального тепла очень рано начали заботиться о гнездовании.

«Размах крыльев орланов достигает 240 см. Продолжительность жизни – 25-30 лет. Существенным условием при выборе участка для гнездования является отсутствие человека и близость водоема, который может обеспечить питание.

Но в данном случае, отмечает Иван Русев, орланы выбрали место для гнездования у автотрассы. Из-за фактора беспокойства в прошлом году они не смогли успешно вывести свое потомство», - написал эколог.

Русев уточнил, что это охраняемый вид Красной книгой Украины (статус – редкий), Красным списком МСОП , Европейским красным списком, конвенцией CITIES, а также Боннской и Бернской конвенциями.

«Для сохранения орланов нужно принимать меры по охране мест гнездования, усилению контроля за незаконным отстрелом, а также пропагандой природоохранных мер среди населения, особенно среди охотников», - отметил ученый.

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Беспокоиться за зверей, которые спят зимой, тоже не стоит - они погрузились в спячку, несмотря на погоду.

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