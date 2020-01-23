В четверг, 23 января, синоптики сообщили, что на Одессу и область надвигается шторм, который принесет похолодание

Об этом пишет Рoliteka.net. со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Согласно прогнозу, штормовой ветер северо-восточного направления в Одессе будет бушевать на протяжении всего дня. Его пик придется на обеденное время. Скорость порывов ветра достигнет 24 метров в секунду.

В городе прогнозируется переменная облачность, без осадков, также ожидается похолодание.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​4-6 °С тепла.

Давление: 764-766 мм Влажность: 43-60 %

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром местами небольшие осадки.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами во время осадков видимость 2-4 км, гололедица.

23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное. Если наши предки в этот день наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь.

Ранее мы писали, в Одесской области из-за аномально теплой погоды начали вить гнезда краснокнижные птицы.

Эколог сообщил, что возле Национального природного заповедника “Тузловские лиманы” было замечено, как пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе.

По словам Русева, эта редкая птица, как орлан-белохвост встречается в этих местах преимущественно осенью и зимой. И довольно часто его можно наблюдать тут на зимовке.

Но в этом году из-за аномального тепла очень рано начали заботиться о гнездовании.

Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру

Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе

Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»