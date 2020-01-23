Сильнейший пожар, который разгорелся на окраине Одессы подбирается к автозаправочной станции

Как сообщает местное издание «Думская», огонь вспыхнул на одесских полях орошения, в районе бывшего завода «Большевик» в четверг, 23 января.

По информации, там горит сухой тростник, кусты и мусор.

Огонь вплотную подобрался к газовой автозаправочной станции.

Отмечается, что дым от пожара виден даже в центре Одессы.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые отсекают пламя от АЗС.

Ранее мы писали, что на днях неизвестные среди ночи подожгли пункт приема елок, который находится по адресу Академика Вильямса, 65.

Пожар вспыхнул около полуночи. Его заметили случайные прохожие и сообщили спасателям.

Сотрудники ГСЧС прибыли на место и потушили огонь.

По предварительной информации, пункт приема новогодних елок неизвестные подожгли намеренно.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Огонь в крошечной комнатушке общежития на улице Курской уничтожил все вещи и даже документы.

Семья Татьяны Шаповаловой осталась на улице. Пока что их приютила бабушка Людмила, но она само проживает в малюсенькой комнате в общежитии на Бочарова.

«У меня есть комната 18 квадратных метров. Поживут у меня, пока не восстановим это жилье, но когда это произойдет, я даже не знаю», — сетует Людмила.

Женщина ранее работала на заводе сварщиком 5-го разряда. Пенсия скудная, поэтому приходится подрабатывать уборщицей офисов в центре города, а дочь ее пока не работает и смотрит за тремя маленькими детьми.

Причины пожара неизвестны, пока спасатели справились с огнем, все выгорело — от мебели, бытовой техники до личных вещей и документов.

Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

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