Что обещают в последний день рабочей недели?

В последний день рабочей недели в Одессе будет ясно и морозно

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным метеорологов, 24 января в Одессе на смену пасмурному утру придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера.

Также синоптики не сообщают об осадках.

Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4 °С мороза, днем 4-6 °С тепла.

по Одесской области синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с.

Температура ночью 2-7 °С мороза, днем 3-8 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.

Ранее мы писали, что ранее в Одессе самый холодный месяц зимы удивил аномальным теплом. То, что погода уже не соответствует привычным для многих законам и времени года уже не теория, а реальность. Так, жители Одессы с интересом наблюдают не только за цветением подснежников, но и более экзотических растений.

Работникам Одесского национального университета им. Мечникова удалось увидеть цветение гиппеаструма гибридного семейства амариллисовых.

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