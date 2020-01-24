В последний день рабочей недели в Одессе будет ясно и морозно
Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По данным метеорологов, 24 января в Одессе на смену пасмурному утру придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера.
Также синоптики не сообщают об осадках.
Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 °С мороза, днем 4-6 °С тепла.
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по Одесской области синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7 °С мороза, днем 3-8 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.
Ранее мы писали, что ранее в Одессе самый холодный месяц зимы удивил аномальным теплом. То, что погода уже не соответствует привычным для многих законам и времени года уже не теория, а реальность. Так, жители Одессы с интересом наблюдают не только за цветением подснежников, но и более экзотических растений.
Работникам Одесского национального университета им. Мечникова удалось увидеть цветение гиппеаструма гибридного семейства амариллисовых.
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