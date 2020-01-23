В четверг, 23 января, шквальный ветер повалил множество деревьев в Одессе

Как пишет Рoliteka.net, об аварийной ситуации сообщает КП «Горзелентрест»,

Коммунальщики проинформировали, что по состоянию на 15.00 в Одессе сильный ветер стал причиной деревопада в восьми местах.

Аварийные ситуации произошли по адресам: ул. Приморская, 31, ул. Б. Хмельницкого, 39, ул. Жуковского, 27, ул. Радостная, 17, ул. Промышленная, 33б, ул. Мечникова, 116, пр-т Небесной Сотни, 10 и ул. Героев Обороны, 68.

Отмечается, что работники производственно-технической службы предприятия оперативно реагируют на сообщения об аварийных ситуациях и устраняют последствия непогоды.

Согласно прогнозу, штормовой ветер северо-восточного направления в Одессе будет бушевать на протяжении всего дня. Его пик придется на обеденное время. Скорость порывов ветра достигнет 24 метров в секунду.

В городе прогнозируется переменная облачность, без осадков, также ожидается похолодание.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​4-6 °С тепла.

Давление: 764-766 мм Влажность: 43-60 %.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром местами небольшие осадки.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами во время осадков видимость 2-4 км, гололедица.

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Невероятно красивое природное явление восхитило горожан. Они вышли на улицы, чтобы запечатлеть его.

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