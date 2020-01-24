Стало известно, как живет в СИЗО подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов

Об этом "Пушкинской" рассказали в колонии.

Сейчас 22-летний подозреваемый пребывает в камере с общей массой заключенных. Жалоб от Тарасова на содержание в камере не поступало. Помимо него, там находится еще три заключенных.

За время его пребывания в СИЗО (с декабря 2019 года) свиданий с родственниками у него не было. Однако отмечается, что они не запрещены. Согласно законодательству, возможны три встречи в месяц на время от одного до четырех часов за раз.

Также в ведомстве добавляют, что Тарасов в СИЗО не работает. Он может это делать по собственному желанию и с разрешения суда или следователя, однако пока к труду он не привлекался.

Напомним, что в резонансное убийство, которые произошло в Ивановке Одесской области потрясло всю Украину. 11-летня Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня 2019 года по дороге в школу. На 7-й день поисков ее тело нашли в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. В преступлении сознался их младший сын — 22-летний Николай.

К тому его несколько раз допрашивали в полиции, а двор осматривали. Однако свою причастность к преступлению он отвергал. Не верили в его виновность и родители.

Отметим, что 11-летняя Даша умерла через ножевое ранение в сонную артерию, после чего Тарасов надругался над телом похищенной им девочки, выбросив его в выгребную яму.

Подозреваемому в убийстве 11-летней девочки грозит пожизненное заключение.

Напомним, всплыли резонансные подробности убийства Даши Лукьяненко: «Семья всё знала».

Как сообщала Politeka, появилось первое видео с места жуткой расправы над Дашей Лукьяненко под Одессой.

Также Politeka писала, что новое исчезновение девочки переполошило Одессу: фото и что известно о пропавшей.