Сильнейший пожар, который разгорелся на окраине Одессы и подбирался к АЗС, спасатели тушили более 10 часов

Информацию об этом обнародовали в пресс-службе ГСЧС, пишет Рoliteka.net

Спасатели отметили, что возгорание камыша на открытой территории Балтской дороги распространилось на площадь 4 га.

Сигнал о пожаре поступил сотрудникам ГСЧС в четверг, 23 января в 12.26 и только в 22.38 они сумели полностью его ликвидировать. Пожар распространился тремя отдельными очагами и вплотную подбирался к газовой автозаправке.

В частности, произошло возгорание пристройки к дому (по предварительной информации в доме никто не проживает) и отдельно стоящего здания, которое спасатели локализовали в 14:59 и ликвидировали в 15:07 на площади 70 м.кв.

Сильный ветер значительно осложнял работу спасателей и способствовал быстрому распространению огня.

На месте происшествия работали 5 единиц основной пожарной техники и 22 человека личного состава.

В ведомстве сообщают, что только за прошедшие сутки, 23 января, в Украине было зафиксировано 97 случаев пожаров на открытых территориях.

Ранее мы писали, 23 января сильнейший пожар, который разгорелся на окраине Одессы подбирался к автозаправочной станции.

Оогонь вспыхнул на одесских полях орошения, в районе бывшего завода «Большевик». Там горел сухой тростник, кусты и мусор.

Огонь вплотную подобрался к газовой автозаправочной станции.

Отмечается, что дым от пожара был виден даже в центре Одессы.

Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один рынок в Одессе: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП

Также Politeka писала, ужасный пожар в Одессе: пострадала многодетная семья, кадры