Сильнейший пожар, который разгорелся на окраине Одессы и подбирался к АЗС, спасатели тушили более 10 часов
Информацию об этом обнародовали в пресс-службе ГСЧС, пишет Рoliteka.net
Спасатели отметили, что возгорание камыша на открытой территории Балтской дороги распространилось на площадь 4 га.
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Сигнал о пожаре поступил сотрудникам ГСЧС в четверг, 23 января в 12.26 и только в 22.38 они сумели полностью его ликвидировать. Пожар распространился тремя отдельными очагами и вплотную подбирался к газовой автозаправке.
В частности, произошло возгорание пристройки к дому (по предварительной информации в доме никто не проживает) и отдельно стоящего здания, которое спасатели локализовали в 14:59 и ликвидировали в 15:07 на площади 70 м.кв.
Сильный ветер значительно осложнял работу спасателей и способствовал быстрому распространению огня.
На месте происшествия работали 5 единиц основной пожарной техники и 22 человека личного состава.
В ведомстве сообщают, что только за прошедшие сутки, 23 января, в Украине было зафиксировано 97 случаев пожаров на открытых территориях.
Ранее мы писали, 23 января сильнейший пожар, который разгорелся на окраине Одессы подбирался к автозаправочной станции.
Оогонь вспыхнул на одесских полях орошения, в районе бывшего завода «Большевик». Там горел сухой тростник, кусты и мусор.
Огонь вплотную подобрался к газовой автозаправочной станции.
Отмечается, что дым от пожара был виден даже в центре Одессы.
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