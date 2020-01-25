Синоптики сообщили, чего ждать жителям Одессы и области на выходных

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В субботу 25 января, ясная погода в Одессе будет наблюдаться на протяжении всего дня.При этом никаких ссадков не прогнозируется.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4 °С мороза, днем ​​6-8 °С тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6 °С мороза, днем ​​4-9 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 26 января, в Одессе весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Ветер западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 1-6 °С мороза, днем ​​4-9 °С тепла.

По Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.

Ветер западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 1-7 °С мороза, днем ​​столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

25 января почитается память святой Татианы. В народе этот день называли «Татьяна Крещенская», «Бабий кут». Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно — лето обещало быть теплым, а год — плодородным: «Если снегопад — летом дождик част». А вот теплая метель на Татьяну и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.

26 января почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет — быть морозу; собака лежит, свернувшись — к холоду, вытянувшись — к теплу.

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