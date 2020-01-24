В Одесской области разоблачили банду разбойников, возглавляемую полицейским
Как пишет Politeka.net, такую информацию обнародовала пресс-служба областного ГУНП.
Как стало известно, действующего и бывшего сотрудника полиции задержали сегодня во время совершения разбойного нападения на фермера из Окнянского района Одесской области.
«В полицию поступила информация о том, что 27-летний сотрудник подразделения спецназначения полиции вместе с 29-летним мужчиной, который уволен из рядов правоохранительных органов в 2019 году, и еще двумя неустановленными лицами пытается организовать разбойное нападение на местного фермера для завладения его средствами», - говорится в сообщении.
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Копы задержали оборотня в погонах в его доме, тем самым предупредив нападение на фермера.
А его сообщника накрыли в Одессе, когда он ждал других бандитов, чтобы разделить награбленное. При этом место нахождения еще двоих участников преступления пока устанавливается следствием.
В ведомстве отметили, что 27-летний старший сержант в сговоре с 30-летним бывшим полицейским и двумя гражданскими лицами разработали план разбойного нападения на дом супругов, проживающих в Окнянском районе Одесской области.
«Сообщники подготовили средства маскировки, орудия для совершения преступления, оружие и распределили роли. Дождавшись полуночи, злоумышленники пошли „на дело“. Один из них (сотрудник полиции) перелез через забор и через входную дверь проник в частный дом. Однако сразу же оказался в руках сотрудников Одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции. На него надели наручники», — рассказали копы.
У задержанного обнаружено и изъято служебное удостоверение работника полиции, специальный полицейский жетон, пистолет с резиновыми патронами, отвертка, рулон скотча, перчатки, носки, надетые поверх обуви. В ходе обыска по месту жительства изъяты паспорт, водительское удостоверение, банковские карты.
Сейчас решаются вопросы об объявлении задержанным лицам о подозрении и избрании им меры пресечения.
Также проверяется причастность злоумышленников к совершению других аналогичных преступлений. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 3 ст. 187 УК Украины
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