Внутри находилось больше десять человек

В городе Рени Одесской области загорелся автобус с бойцами Нацгвардии внутри

Об этом сообщает ИзбирКом со ссылкой на очевидцев происшествия. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

ЧП с автобусом случилось в центре Рени, при этом внутри транспортного средства находились более десятка нацгвардейцев.

По рассказам женщины, она ждала маршрутное такси на остановке, когда увидела, как из-под капота автобуса повалил дым.

Водитель срочно высадил всех находившихся внутри бойцов.

Потом автобус загорелся и водитель пытался его потушить, однако объема огнетушителя не хватило, и погасить пламя не удалось.

Спасатели, чья часть находится в трех минутах езды, попытались прийти на помощь, однако из-за узости дорог небольшого городка и габаритов новой спасательной машины, опоздали.

Когда пожарные приехали, им осталось лишь погасить остов автобуса.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, 23 января сильнейший пожар, который разгорелся на окраине Одессы подбирался к автозаправочной станции.

Оогонь вспыхнул на одесских полях орошения, в районе бывшего завода «Большевик». Там горел сухой тростник, кусты и мусор.

Огонь вплотную подобрался к газовой автозаправочной станции.

Отмечается, что дым от пожара был виден даже в центре Одессы.

Также мы писали, что на днях неизвестные среди ночи подожгли пункт приема елок, который находится по адресу Академика Вильямса, 65.

Пожар вспыхнул около полуночи. Его заметили случайные прохожие и сообщили спасателям.

Сотрудники ГСЧС прибыли на место и потушили огонь.

По предварительной информации, пункт приема новогодних елок неизвестные подожгли намеренно.

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