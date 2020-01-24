В городе Рени Одесской области загорелся автобус с бойцами Нацгвардии внутри
Об этом сообщает ИзбирКом со ссылкой на очевидцев происшествия. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
ЧП с автобусом случилось в центре Рени, при этом внутри транспортного средства находились более десятка нацгвардейцев.
По рассказам женщины, она ждала маршрутное такси на остановке, когда увидела, как из-под капота автобуса повалил дым.
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Водитель срочно высадил всех находившихся внутри бойцов.
Потом автобус загорелся и водитель пытался его потушить, однако объема огнетушителя не хватило, и погасить пламя не удалось.
Спасатели, чья часть находится в трех минутах езды, попытались прийти на помощь, однако из-за узости дорог небольшого городка и габаритов новой спасательной машины, опоздали.
Когда пожарные приехали, им осталось лишь погасить остов автобуса.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее мы писали, 23 января сильнейший пожар, который разгорелся на окраине Одессы подбирался к автозаправочной станции.
Оогонь вспыхнул на одесских полях орошения, в районе бывшего завода «Большевик». Там горел сухой тростник, кусты и мусор.
Огонь вплотную подобрался к газовой автозаправочной станции.
Отмечается, что дым от пожара был виден даже в центре Одессы.
Также мы писали, что на днях неизвестные среди ночи подожгли пункт приема елок, который находится по адресу Академика Вильямса, 65.
Пожар вспыхнул около полуночи. Его заметили случайные прохожие и сообщили спасателям.
Сотрудники ГСЧС прибыли на место и потушили огонь.
По предварительной информации, пункт приема новогодних елок неизвестные подожгли намеренно.
Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один рынок в Одессе: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП
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