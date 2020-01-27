В Одессе пытаются не допустить распространения опасного коронавируса

Как пишет Рoliteka.net, об этом сообщили в ходе аппаратного совещания в одесском горсовете.

В связи с недавними событиями - вспышке опасного вируса в Китае и распространении его по всему миру - одесские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения, а также ограничить занятия в школах.

По словам Труханова, в ближайшее время будет проведено заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Он отметил, что вирус распространяется очень быстро. При этом в Одессе есть большая китайская диаспора.

Поэтому одесский голова намерен пригласить на заседание комиссии генерального консула Китая.

В медицинские учреждения города направлены письма с инструкциями по профилактике распространения вируса.

Кроме того, чтобы своевременно противостоять распространению короновируса, предлагается усилить контроль в так называемой “пограничной зоне” – аэропорту и железнодорожном вокзале, а также в больницах и поликлиниках.

В ходе совещания чиновники озвучили статистику по заболеваемости известными штаммами гриппа.

В частности, уровень заболеваемости гриппом в Одессе на сегодняшний день превышает эпидпорог на 7,6%. За последнюю неделю заболеваемость гриппом увеличилась на 28%. При этом 74% заболевших – это дети.

А тем временем, в столичном аэропорту Борисполе уже проверяют пассажиров, прилетевших из Китая.

Соответствующие кадры появились в телеграм-канале «Украина сейчас».

В частности, специалисты санитарно-карантинного подразделения проверяют температуру пассажирам рейса Санья - Борисполь.

Главной их задачей является не допустить проникновения вируса на территорию страны.

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