Всё происходило на глазах у прохожих

Средь бела дня в центре Одессе два водителя такси решили выяснить свои отношения на кулаках

Драку устроили на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской. Ее зафиксировали на камеры телефонов очевидцы и разместили в телеграм-канале «Xydessa», пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Причина конфликта неизвестна. По словам очевидцев, в драку вмешался случайный прохожий, который распылил газовый баллончик в лицо одному из драчунов и ушел.

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Конфликт попал на камеру телефона очевидцев и его обнародовали в местном паблике. Инцидет случился в 201 маршрутке.

Причиной словесной перепалки, которая переросла в драку стала оплата за проезд.

Маршрутчик утверждал, что не получил денег за проезд, а пассажир ему возражал. Затем она мужчины и из автобуса, вероятно для того, чтобы продолжить общение с помощью кулаков.

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Утром в на улице Балковской в районе автовокзала, водитель «Nissan Juke» подрезал «Chevrolet».

Разъяренный водитель «Chevrolet» бросил свой автомобиль на средней полосе и напал на обидчика, который зацепил боковое зеркало его машины. Сначала он напал на водителя «Nissan Juke», который пытался укрыться от напавшего в своем авто.

Однако разозлившийся водитель сумел открыть дверь, нанес несколько ударов водителю Ниссана и по автомобилю. После чего собирался уезжать, но пострадавший вышел из машины и швырнул в «Chevrolet» камнем.

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