В Одессе жители Фонтана жалуются на большую стихийную свалку, которая образовалась возле их дома

Как пишет местное издание "Думская", свалка разгослась возле дома №18 по Педагогической улице и доставляет неудобства жителям района.

«Бегают крысы, бродячие собаки, зловоние, антисанитария. Ветер разносит мусор по всему району», — говорит одна из одесситок.

Сейчас неравнодушные одесситы пытаются привлечь к проблеме внимание городских служб и ликвидировать свалку.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на происходящее.

В комментариях одесситы отметили, что свалке не менее 5 лет и она появилась после того, как построили рядом стоящий жилой комплекс.

«На том пустыре свалка, на моей памяти уже лет 5, как сдали этот жилой комплекс», «Пока строился лимнос, эта свалка и росла. местные же жители сами неоднократно туда выкидывали свой бытовой мусор. хотя бак стоит в 20 метрах.

сами засрали, теперь уберите мол за нами»,

«Ну есть же хозяин этого участка, который купил его и обязан содержать свой участок в чистоте и рядом прилегающую территорию, однако ЖКС не видит хозяина, хотя знает что там будет строиться высотка; так же там море озеро уже 10 лет», - пишут в сети.

Ранее мы писали, в одном из районов Одессы коммунальщики не вывозят мусор, а сжигают его прямо возле дома с жильцами

Об этом пожаловались возмущенные жители.

По их рассказам, на углу дома №53 на проспекте Небесной сотни, со стороны частного сектора, систематически сжигается мусор на свалке. Рядом расположена «поляна», где играет много детей, прогуливаются мамы с колясками, ходят люди.

«И из года в год, изо дня в день наблюдаем это зрелище! Живу в соседнем доме, часто приходится проходить через это место. Неужели ни один властьимущий не видел этого жуткого запустения? В сторону трамвайной линии есть еще одна свалка, там тоже сначала собирают затем сжигают мусор», — говорят одесситы.

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