Уже со вторника

Со вторника, 28 января, все школы Одессы закрывают на двухнедельный каратин

Как пишет Рoliteka.net, такое решение приняли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.

Всех учеников отправят на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ.

В горсовете уточнили, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее мы писали, в Одессе пытаются не допустить распространения опасного коронавируса.

В связи с недавними событиями - вспышке опасного вируса в Китае и распространении его по всему миру - одесские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения, а также ограничить занятия в школах.

По словам Труханова, в ближайшее время будет проведено заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Он отметил, что вирус распространяется очень быстро. При этом в Одессе есть большая китайская диаспора.

Поэтому одесский голова намерен пригласить на заседание комиссии генерального консула Китая.

В медицинские учреждения города направлены письма с инструкциями по профилактике распространения вируса.

Кроме того, чтобы своевременно противостоять распространению короновируса, предлагается усилить контроль в так называемой “пограничной зоне” – аэропорту и железнодорожном вокзале, а также в больницах и поликлиниках.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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