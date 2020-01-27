Во вторник, 28 января, многие жители Одессы  останутся без электричества

Такая информация появилась на сайте  "Одессаоблэнерго". пишет  Politeka.net

Причиной этому станут плановые ремонтные работы электросетей.

Электроэнергия будет отсутствовать на Юго-западном массиве, на  Таирово,   других районах города. электросетей.

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Сообащается, что электроснабжение будет отключено по следующим адресам:

1-я линия

Полностью

С 09:00 по 19:00

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

Полностью

С 09:00 по 19:00

3-я Суворовская улица

Полностью

С 09:00 по 19:00

4-я линия 8 Марта

Полностью

С 09:00 по 19:00

5-я Суворовская улица

Полностью

С 09:00 по 19:00

6-ої ст. Люстдорфской дороги

29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54

С 09:00 по 19:00

6-ої ст. Люстдорфської дороги

30, 32, 34, 36, 38

С 09:00 по 19:00

6-ої ст. Люстдорфськой дороги

40, 46а, 42а, 41, 44А, 46, 40Б, 42, 46А, 40А, 45, 48, 43, 44

С 09:00 по 19:00

Нет света

Академика Королёва улица

64, 64А, 64Б, 50А

С 09:00 по 19:00

Ильфа и Петрова улица

9

С 09:00 по 19:00

Костанди улица

172, 205, 199а

С 09:00 по 19:00

Ранее мы писали, со вторника, 28 января, все школы Одессы закрывают на двухнедельный каратин

Такое решение приняли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.

Всех учеников отправят на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ.

В горсовете уточнили, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.

Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как сэкономить на отоплении зимой.

Также Politeka писала, что украинцев массово лишают государственной помощи, субсидия станет роскошью