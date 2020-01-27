Во вторник, 28 января, многие жители Одессы останутся без электричества
Такая информация появилась на сайте "Одессаоблэнерго". пишет Politeka.net
Причиной этому станут плановые ремонтные работы электросетей.
Электроэнергия будет отсутствовать на Юго-западном массиве, на Таирово, других районах города. электросетей.
Фото 30-летней красотки со странным женихом взорвало сеть: "Спит в постели с..."
Гибель легендарного Коби Брайанта: "разбился с ребенком", кадры ЧП поражают
Любовница Лазарева после удаления груди огорошила безумной выходкой: "Прилепила прямо на лоб..."
Бесстыжая дочь Потапа потрясла идеальными формами просто на камеру: «красиво торчат»
Сообащается, что электроснабжение будет отключено по следующим адресам:
1-я линия
Полностью
С 09:00 по 19:00
14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
Полностью
С 09:00 по 19:00
3-я Суворовская улица
Полностью
С 09:00 по 19:00
4-я линия 8 Марта
Полностью
С 09:00 по 19:00
5-я Суворовская улица
Полностью
С 09:00 по 19:00
6-ої ст. Люстдорфской дороги
29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54
С 09:00 по 19:00
6-ої ст. Люстдорфської дороги
30, 32, 34, 36, 38
С 09:00 по 19:00
6-ої ст. Люстдорфськой дороги
40, 46а, 42а, 41, 44А, 46, 40Б, 42, 46А, 40А, 45, 48, 43, 44
С 09:00 по 19:00
Академика Королёва улица
64, 64А, 64Б, 50А
С 09:00 по 19:00
Ильфа и Петрова улица
9
С 09:00 по 19:00
Костанди улица
172, 205, 199а
С 09:00 по 19:00
Ранее мы писали, со вторника, 28 января, все школы Одессы закрывают на двухнедельный каратин
Такое решение приняли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.
Всех учеников отправят на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ.
В горсовете уточнили, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.
Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как сэкономить на отоплении зимой.
Также Politeka писала, что украинцев массово лишают государственной помощи, субсидия станет роскошью