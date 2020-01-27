Во вторник, 28 января, многие жители Одессы останутся без электричества

Такая информация появилась на сайте "Одессаоблэнерго". пишет Politeka.net

Причиной этому станут плановые ремонтные работы электросетей.

Электроэнергия будет отсутствовать на Юго-западном массиве, на Таирово, других районах города. электросетей.

Сообащается, что электроснабжение будет отключено по следующим адресам:

С 09:00 по 19:00

С 09:00 по 19:00

С 09:00 по 19:00

С 09:00 по 19:00

С 09:00 по 19:00

С 09:00 по 19:00

С 09:00 по 19:00

С 09:00 по 19:00

С 09:00 по 19:00

С 09:00 по 19:00

Костанди улица

172, 205, 199а

С 09:00 по 19:00

Ранее мы писали, со вторника, 28 января, все школы Одессы закрывают на двухнедельный каратин

Такое решение приняли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.

Всех учеников отправят на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ.

В горсовете уточнили, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.