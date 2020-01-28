Не выходит на связь уже 3 сутки

В Одессе полиция разыскивает несовершеннолетнюю девушку, которая 3 сутки не выходит на связь

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По информации правоохранителей, разыскивается Гуцу Ангелина Петровна, 2005 года рождения, которая 26 января текущего года покинула детское учреждение и до настоящего времени не вернулась.

Гуцу Ангелины Петровны, 2005 года рождения, которая 26 января текущего года покинула детское учреждение и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшая имеет рост 155 см, глаза коричневые, волосы русые, среднего телосложения.

Была одета в черную куртку и черную шапку со стразами, черные брюки и темно-синие кроссовки.

«Просьба ко всем, кому известно место нахождения девушки, сообщить в Николаевского отделения полиции по телефонам: (097) 545 80 43; (04857) 2 23 66 или на спецлинию "102"», - говорится в обращении полиции.

Ранее мы писали, в Одессе после нового года участились случаи исчезновения несовершеннолетних.

В частности, Киевским отделом полиции в городе Одессе разыскивается воспитанник детского учреждения Разин Максим, 2008 года рождения, который пропал 14 января. Мальчик покинул центр и в настоящее время нет никакой информации о его местонахождении.

На вид пропавшему 11-12 лет, светло-русые волосы, среднего телосложения.

Еще один ребенок исчез 14 января.

По словам местных копов, разыскивается Сухарчук Андрей, 2013 года рождения. Известно, что вчера мальчик покинул детское учреждение и на данный момент его местонахождение неизвестно.

«Рост пропавшего 122 см, среднего телосложения, смуглый, имеет дефекты речи», - отметили в полиции

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