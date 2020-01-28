Жителей Одессы и области предупредили об опасных погодных условиях

Из-за циклона, который переместился с запада на одесский регион, произошло ухудшение погоды. Густой туман и скользкая дорога увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий. Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу региональной Нацполиции.

«Просим всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения.

Водителей призываем не делать резких маневров, двигаться с умеренной скоростью и включенными фарами, соблюдать безопасную дистанцию, помнить о взаимовежливости», - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции призывают пешеходов не подвергать себя опасности - переходите дорогу только по пешеходным переходам и на зеленый свет, заранее убедившись в отсутствии вблизи транспортных средств.

«Помните, что при плохой видимости водители могут не заметить вас в тумане и не успеть затормозить на скользкой дороге», - обратились в полиции.

Будьте бдительны и ответственными за себя и своих близких, отметили в пресс-службе ГУНП.

Тем временем метеорологи сообщили, что во вторник, 28 января, погода в Одессе будет дождливой.

В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Сильный дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится.

Также ночью и утром прогнозируется туман. Ветер восточный, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4 °С тепла, днем ​​4-6 °С тепла.

По Одесской области синоптики обещают облачность. Дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Напомним, свирепая стихия угрожает Одессе: синоптики сделали предупреждение

Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе

Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»