Жителей Одессы и области предупредили об опасных погодных условиях
Из-за циклона, который переместился с запада на одесский регион, произошло ухудшение погоды. Густой туман и скользкая дорога увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий. Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу региональной Нацполиции.
«Просим всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения.
Водителей призываем не делать резких маневров, двигаться с умеренной скоростью и включенными фарами, соблюдать безопасную дистанцию, помнить о взаимовежливости», - говорится в сообщении.
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Кроме того, в полиции призывают пешеходов не подвергать себя опасности - переходите дорогу только по пешеходным переходам и на зеленый свет, заранее убедившись в отсутствии вблизи транспортных средств.
«Помните, что при плохой видимости водители могут не заметить вас в тумане и не успеть затормозить на скользкой дороге», - обратились в полиции.
Будьте бдительны и ответственными за себя и своих близких, отметили в пресс-службе ГУНП.
Тем временем метеорологи сообщили, что во вторник, 28 января, погода в Одессе будет дождливой.
В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Сильный дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится.
Также ночью и утром прогнозируется туман. Ветер восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 4-6 °С тепла.
По Одесской области синоптики обещают облачность. Дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 2-7 °С тепла
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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