В Одесской области в последние выходные января браконьеры решили открыть охоту на зайцев в природном заповеднике и жестко поплатились

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук заместитель директора нацпарка ««Тузловские лиманы» Иван Русев, пишет Politeka.net

По его словам, на территорию национального заповедника возле кордона заехала группа браконьеров на автомобиле «Нива». Они вышли у берега лимана начали стрелять по уткам, гусям, где отдыхали птицы и по краснозобым казаркам.

Служба охраны национального парка, осуществлявшая патрулирование заповедной территории, оперативно среагировала на стрелявших и задержала нарушителей.

«При этом, чтобы остановить любителей дичи, защитникам природы пришлось идти на риск и прибегать к жестким мерам. Одному из инспекторов, преграждавшему путь автомобилю, который пытался покинуть место преступления, пришлось «прокатиться» на капоте браконьерской «Нивы», а не растерявшийся начальник службы охраны успел пробить шины этого автомобиля», - рассказал эколог.

Русев отметил, что группа полицейских, которая прибыла на место, подтвердила нарушителям полномочия службы охраны национального парка в части составления протоколов на браконьеров и изъятия у них оружия.

Так, на четырех охотников были оформлены соответствующие протоколы, которые будут переданы в суд, а изъятые ружья переданы на хранение в полицию.

Кроме того, одного из фигурантов этой истории уже неоднократно предупреждали о запрете на охоту в границах парка и соответствующем наказании, но хобби устраивать охоту в заповедных территориях, богатых на пернатую дичь, превозмогло.

«Остается надеяться, что наказание, которое определит суд, поможет горе-охотнику стать законопослушным и впредь он будет стрелять исключительно на территории охотничьих угодий», - добавил в заключении ученый.

Напомним, громкое ограбление сотрясло Одесскую область: по тревоге поднята Нацгвардия, фото

Как сообщала Politeka, пенсионер совершил дерзкое ограбление на Одесчине.

Также Politeka писала, Одессу захлестнула волна ограблений: подробности приводят в оцепенение