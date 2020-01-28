В Одессе из-за эпидемии гриппа, кроме школ, на карантин планируют закрыть ВУЗы

Такое заявление сделал одесский мэр Геннадий Труханов во время совещания в горсовете, пишет Рoliteka.net, во вторник, 28 января.

Сообщается, что местные власти намерены рекомендовать отложить начало занятий в высших учебных заведениях Одессы, если уровень заболевания гриппом не снизится.

“Поскольку обучение в высших учебных заведениях начнется со 2 февраля, мы посоветовались с председателем совета ректоров вузов Одессы и приняли решение, что если дальше будет развиваться ситуация в худшую сторону, то есть увеличится количество заболевших, мы порекомендуем информировать студентов, а многие из них разъехались (на каникулы – ред.), чтобы они пока не возвращались и поддержали нас в объявлении карантина”, – отметил Труханов.

Напомним, что с сегодняшнего дня все школы Одессы закрыли на двухнедельный каратин.

Такое решение приняли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.

Всех учеников отправили на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ.

В горсовете уточнили, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее мы писали, что в Одессе огромными темпами растет количество заболевших на грипп и ОРВИ, в большинстве случаев - это дети от 5 до 14 лет.

В Одессе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 7,6%. Это свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости. 74% заболевших — это дети в возрасте от 5 до 14 лет.

По информации директора одесской инфекционки Светланы Лаврюковой, ежедневно в больницы поступает 18-25 человек, которым ставят диагноз «грипп» или «ОРВИ». По словам медика, тяжелой пневмонии ни у одного пациента не обнаружено.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

Также Politeka писала, грипп и ОРВИ продолжают свирепствовать в Одессе: новые тревожные данные

А еще Politeka сообщала, новый опасный вирус гриппа накроет Одессу, медики бьют тревогу: как уберечься