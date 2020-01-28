По Одессе прокатилась волна жутких поджогов
Сегодня ночью два автомобиля горели во дворе дома на Черемушках
Видео на камеры телефонов засняли очевидцы и обнародовали в местных пабликах, пишет Politeka.net
По информации местных СМИ, во дворе дома на улице Малиновского, 53а, горел припаркованный автомобиль «Мерседес». Огнем повреждена и стоявшая рядом «Тойота».
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Сообщается, что у «Мерседеса» выгорела передняя часть. Владелица авто утверждает, что ее машину подожгли.
Еще один поджог автомобиля случился на минувших выходных в Одессе.
По информации областного ГСЧС, возгорание произошло после полуночи в Одессе на улице Академика Королева.
Сигнал о ЧП поступил в службу спасения в 00:47 и уже через 4 минуты на место происшествия прибыли пожарные.
«В 01:04 возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра. Огонь повредил переднюю часть машины. К счастью, обошлось без пострадавших», - рассказали спасатели.
Похожий инцидент случился в городе Белгород-Днестровском Одесской области. На пересечении улиц Первомайская и Шабская загорелся автомобиль.
В ведомстве отметили, что оперативно прибывшие на место спасатели не дали огню распространиться на большую площадь и уже через 10 минут им удалось потушить горящий автомобиль.
В результате пожара был поврежден моторный отсек легкового автомобиля и панель приборов. В этом пожаре, как и в ночном, никто не пострадал.
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