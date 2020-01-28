Этот год не стал исключением

На паромной переправе между Одессой и Черноморском снова поселились стаи лебедей и уток

Как сообщают местные СМИ, лебеди, утки и лысухи прилетают сюда каждый год и 2020 год не стал исключением для этих красивых и благородных птиц. В самом начале декабря они снова появились на паромной переправе между Одессой и Черноморском.

Одесситы и жители Черноморска с наступлением первых зимних холодов приезжают сюда с детьми, прихватив с собой батоны хлеба, чтобы покормить водоплавающих пернатых.

Отметим, что орнитологи не рекомендуют кормить водоплавающих птиц хлебом. Если вы все же хотите угостить пернатых, лучше предложить им запаренное горячей водой зерно (овес, пшеница, просо, ячмень) или мелко нарезанные овощи.

Ранее мы писали, в Одесской области из-за аномально теплой погоды начали вить гнезда краснокнижные птицы.

Эколог Иван Русев сообщил, что возле Национального природного заповедника “Тузловские лиманы” было замечено, как пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе.

По словам Русева, эта редкая птица, как орлан-белохвост встречается в этих местах преимущественно осенью и зимой. И довольно часто его можно наблюдать тут на зимовке.

Но в этом году из-за аномального тепла очень рано начали заботиться о гнездовании.

Также мы писали, в Одесском зоопарке, благодаря нынешней теплой зиме, теплолюбивые животные комфортно себя чувствуют на открытом воздухе.



Беспокоиться за зверей, которые спят зимой, тоже не стоит - они погрузились в спячку, несмотря на погоду.

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