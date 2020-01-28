Одесситы смогут выбрасывать старую мебель, крупную бытовую технику и строительный мусор на специально отведенной площадке

Как пишет Politeka.net, об этом сообщает официальный сайт города. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам главы департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана, первая площадка для сбора крупногабаритного мусора уже открылась и работает по адресу: 2-й Полевой переулок (возле трамвайного депо №2).

«Мы часто становимся свидетелями того, как возле мусорных контейнеров люди складируют старые холодильники, шкафы, газовые плиты и прочее. Я призываю всех одесситов сдавать все ненужное на специально отведенные площадки, откуда оно будет централизованно вывозиться», - говорит руководитель.

Жеман отметил, что до конца января в Одессе откроют еще 6-7 площадок для приема крупногабаритных отходов.

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Подробности сообщил глава департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

По его словам, санитарные дни вводятся для того, чтобы поддержать город в чистоте.

«В этот день все коммунальные службы будут локализироваться в одном районе. Они максимально его убирают и вычищают, а потом всю оставшуюся неделю будем поддерживать эту чистоту, – объяснил Дмитрий Жеман.

Он отметил, что стартуют со вторника в Киевском районе, и так далее, а санитарный день в Суворовском районе будет в пятницу.

Кроме того Жеман сообщил, что на протяжении ближайшей недели в городе начнут инвентаризацию всех проблемных и открытых канализационных люков.

«Если в течение недели люки не будут восстановлены, либо если большой кусок работы (тогда нужно будет создать график работы на проблемном участке, с которым мы вас тоже ознакомим) – за каждый такой люк, в случае неисправности, мы выписываем постановление в 1700 гривен, и их будем самостоятельно закапывать (вероятно, закрывать, – ред.), – рассказал глава ЖКХ.

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