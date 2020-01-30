По ночам в Одессе продолжают гореть автомобили
Так, сегодня ночью в Одессе сгорели сразу четыре автомобиля, которые находились на парковке возле жилого дома. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
Местные жители вызвали спасателей для ликвидации возгорания сегодня в 1:23 ночи.
Они позвонили в службу и сообщили о пожаре в легковом авто на 2-м Разумовском переулке.
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Прибывшие сотрудники ГСЧС зафиксировали возгорание четырех автомобилей, которые припаркованы рядом.
«Пожар на площади 7 кв. м. локализовали в 01:36, в 1:38 ликвидировали полностью. В результате частично повреждены четыре рядом расположенные автомобили», - сообщили сотрудники службы спасения.
При этом отмечается, что одно транспортное средство спасли от огня.
Тем временем очевидцы в соцсетях считают, что речь идет о поджоге.
Два дня назад также ночью во дворе дома на Черемушках горели два автомобиля.
По информации местных СМИ, во дворе дома на улице Малиновского, 53а, горел припаркованный автомобиль «Мерседес». Огнем повреждена и стоявшая рядом «Тойота».
Сообщается, что у «Мерседеса» выгорела передняя часть. Владелица авто утверждает, что ее машину подожгли.
Еще один поджог автомобиля случился на минувших выходных в Одессе.
По информации областного ГСЧС, возгорание произошло после полуночи в Одессе на улице Академика Королева.
Сигнал о ЧП поступил в службу спасения в 00:47 и уже через 4 минуты на место происшествия прибыли пожарные.
«В 01:04 возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра. Огонь повредил переднюю часть машины. К счастью, обошлось без пострадавших», - рассказали спасатели.
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