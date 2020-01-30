Уже каждый день в Одессе горят машины

По ночам в Одессе продолжают гореть автомобили

Так, сегодня ночью в Одессе сгорели сразу четыре автомобиля, которые находились на парковке возле жилого дома. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.

Местные жители вызвали спасателей для ликвидации возгорания сегодня в 1:23 ночи.

Они позвонили в службу и сообщили о пожаре в легковом авто на 2-м Разумовском переулке.

Прибывшие сотрудники ГСЧС зафиксировали возгорание четырех автомобилей, которые припаркованы рядом.

«Пожар на площади 7 кв. м. локализовали в 01:36, в 1:38 ликвидировали полностью. В результате частично повреждены четыре рядом расположенные автомобили», - сообщили сотрудники службы спасения.

При этом отмечается, что одно транспортное средство спасли от огня.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 30. Januar 2020

Тем временем очевидцы в соцсетях считают, что речь идет о поджоге.

Два дня назад также ночью во дворе дома на Черемушках горели два автомобиля.

По информации местных СМИ, во дворе дома на улице Малиновского, 53а, горел припаркованный автомобиль «Мерседес». Огнем повреждена и стоявшая рядом «Тойота».

Сообщается, что у «Мерседеса» выгорела передняя часть. Владелица авто утверждает, что ее машину подожгли.

Еще один поджог автомобиля случился на минувших выходных в Одессе.

По информации областного ГСЧС, возгорание произошло после полуночи в Одессе на улице Академика Королева.

Сигнал о ЧП поступил в службу спасения в 00:47 и уже через 4 минуты на место происшествия прибыли пожарные.

«В 01:04 возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра. Огонь повредил переднюю часть машины. К счастью, обошлось без пострадавших», - рассказали спасатели.

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