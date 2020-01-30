Начиная с января 2020 года одесситы будут получать две платежки за газ

Как сообщает информационный портал «Одесская жизнь», одна — за фактически потребленное топливо, другая — за доставку.

Отмечается, что за эту услугу придется платить, даже если вы не пользовались газом. Эти деньги пойдут на обслуживание и ремонт газораспределительных систем.

Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается следующим образом: сумма кубов газа, потребленного за прошлый год, умножается на тариф доставки. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

Тариф на доставку газа для жителей одесского региона с 1 января 2020 года составляет 0,78 гривен за 1 кубический метр в месяц с НДС.

Компания «Одессагаз» привела примеры новых расчетов для разных типов потребителей.

Для одесситов, которые используют газ для отопления:

Например, если за период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 потреблено 1800 кубометров газа, тогда за доставку потребитель заплатит:

(1800 кубов х 0,78 гривны) / 12 месяцев = 117,00 гривен в месяц.

Для одесситов, которые используют газ только для приготовления пищи:

Например, если за период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 потребитель использовал 60 кубометров газа, тогда ежемесячная плата за доставку газа составит:

(60 кубов х 0,78 гривен) / 12 мес. = 5,2 гривни в месяц.

Доставку газа можно оплатить заранее за несколько месяцев вперед и таким образом уменьшить расходы на банковские комиссии.

Ранее мы писали, одесситы массово жалуются на низкое качество бытового газа, особенно страдают те, у кого имеется автономное отопление и газовые колонки.

Соотвествующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Автором документа является Елена Лисюченко, которая подчеркнула, что несмотря на то, что цена газа для населения уменьшилась, счета меньше не стали.

Поэтому одесситка обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому и администрации инициировать тотальную проверку качества газа для населения, именно после прохождения распределительных станций районных газовых учреждений.

Напомним, газ распылили в одесском трамвае: «люди начали кашлять и рвать»

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