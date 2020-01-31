На календаре 31 января и в этот день зима снова намочит одесситов дождем

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

По информации метеорологов, облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Вечером, возможно, пройдет дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 0-2 °C мороза, днем столбики термометров поднимутся до ​​5-7 °C тепла.

По Одесской области синоптики обещают облачность с прояснениями. Во второй половине дня небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5 °C мороза, днем ​​4-9 °C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли «Афанасий-ломонос», поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы: «Ломонос морозит нос», «Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос». Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

Ранее мы писали, что нынешняя зима удивляет украинцев аномальной температурой. За исключением нескольких морозных дней и небольшого снега, столбик термометра постоянно показывает плюсовую температуру.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что 2020 год будет таким же жарким, как и предыдущий.

Согласно прогнозам экспертов, климатическая весна наступит в Украине уже в феврале. Нас ожидает теплая и мягкая погода. Правда, в самом конце зимы морозы все же могут наверстать упущенное.

Напомним, что опасный циклон с мокрым снегом надвигается на Украину: к чему быть готовым.

Как сообщала Politeka, погода жестоко отомстит украинцам, зима сорвалась с цепи: кому не повезет больше всего.

Также Politeka писала, что ЧС объявлена в Одессе: людей предупреждают об опасности.