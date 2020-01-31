Жители Одессы и области ощутили подземные толчки

Всё дело в том, что в Румынии в ночь на 31 января произошло мощное землетрясение. Согласно данным Google, землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на глубине 140 километров. Сейсмическая активность составляла в 3:26, пишет Рoliteka.net

Эпицентр его находился в горах Вранча, недалеко от города Фокшани.

Одесситы в соцсетях поделились впечатлениями от пережитого. Особенно землятресение ощутили жители высоток. У некоторых тряски открывались шкафы.

«Хорошо так трухануло, пару раз», «Я тоже ощутил, смотрел тв», «Я почувствовал, но вроде был один толчок и всё», «В белгород-Днестровском в 4 утра было», - пишут жители Одесчины.

Тем временем в пресс-службе ГСЧС в Одесской области сообщили, что землетрясение распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

О жертвах или разрушениях пока информации нет.

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