Он был одет в камуфляжные штаны, синюю куртку и серые кроссовки

Массовое исчезновение детей зафиксировали в Одессе

Об этом Politeka.net, узнала из сообщений, которые обнародовала пресс-служба ГУНП в Одесской области, сегодня в пятницу, 31 января.

По сообщениям местных копов, в Одессе разыскивается 11-летний Максим Разин, который 30 января сбежал из детского приюта и до сих пор не вернулся.

Пропавший выглядит на 11-12 лет, рост 146 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые.

Подросток был одет в камуфляжные штаны, синюю куртку, серые кроссовки.

«Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мальчика, просят сообщить в Киевский ОП по телефонам: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или на спецлинию «102», говорится в сообщении.

Еще один несовершеннолетний не вернулся домой в Одессе.

Киевским отделом полиции в г. Одессе разыскивается Заем Никита, 2003 г. н., который ушел из дома и не вернулся.

Приметы парня: рост 150-155 см, волосы русые, худощавого телосложения.

Был одет: в бежевые ботинки, темную куртку с бежевыми вставками, белую кофту с синими полосками, темную кепку.

Также на днях в Одессе исчезла 16-летняя девушка, которая уже четвертые сутки не выходит на связь. Соня Байрачная, 2003 года рождения, 26 января ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Была одета в джинсы темно-серого цвета, свитер черного цвета, куртка с капюшоном темно-зеленого цвета, на капюшоне мех розового цвета, ботинки черного цвета.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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