В Одессе автохамы продолжают плевать на правила дорожного движения и гоняют на красный свет, однако одного всё таки настигла карма

Момент попал на камеру видеорегистратора автомобиля и размещен в Telegram-канале местного паблика , пишет Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на жилмассиве Черемушки на перекрестке улиц Генерала Петрова и Ицхака Рабина.

На кадрах видно, как наглый одесский водитель иномарки на огромной скорости несется через перекресток на красный сигнал светофора.

Его даже не остановил тот факт, что в этот момент по пешеходному переходу двигались люди, которые чудом не попали под колеса автомобиля.

Однако через несколько секунд за "гонщиком", также на красный свет, помчался патрульный автомобиль.

Инцидент привлек внимание пользователей сети, которые сообщили, что на этом переходе часто гоняют водители авто.

Еще одного автохама в Одессе наказала не полиция, а «высшие силы».

Инцидент случился 28 января возле авторынка на Инглези угол Комарова.

На кадрах видно, как водитель внедорожника припарковал свою машину на тротуаре, буквально в 20-30 метрах от парковки и в пару метрах от пешеходного перехода и ушел. Когда мужчина вернулся и снова сел за руль, чтобы покинуть тротуар, господин случай сыграл с ним злую шутку, а возможно, это была мгновенная карма. Колесо внедорожника попало в глубокую грязевую яму и автомобиль застрял. Как бы не старался водитель выехать со своей «парковки», яма его не отпускала.

Напомним, как паркуются автохамы в Одессе

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