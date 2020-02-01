В Одессе погода в первые выходные февраля удивит разнообразием: в субботу – мокро и пасмурно, а в воскресенье - солнечно и тепло

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В субботу в первый день февраля в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-3 °С тепла, днем столбики термометров поднимутся до 8-10 °С.

По Одесской области метеорологи прогнозируют облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 7-12 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

1 февраля отмечается день памяти преподобного Макария Великого. Если на Макария погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: «Коли капель — в весну раннюю верь». А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться. Если на Макария кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода. Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.

В воскресенье, 2 февраля, облака в Одессе к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью на градуснике покажет 0-5 °С тепла, днем будет колебаться в пределах 11-16 °С.

2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли «Ефимкины метели». По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее. Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной. Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.

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