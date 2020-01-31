В группе риска дети 5-14 лет

За последнюю неделю в Одессе и области ситуация с гриппом и ОРВИ сильно осложнилась

В частности, одесский регион накрыла эпидемия «тяжелого гриппа», в результате число заболевших возросло на 50%.

Такую информацию озвучили в областном лабораторном центре Минздрава Украины, пишет Рoliteka.net

Специалисты подчеркнули, что в основном болеют дети школьного возраста.

Сообщается, что в группу риска попадают дети 5-14 и 15-17 лет. В первой группе рост заболеваемости за последнее время составил 53,1%, а во второй — 47%.

По данным мониторинга, который провели в лабораторном центре Минздрава Украины, в основном люди заражаются свиным гриппом A(H1N1), а также парагриппом и аденовирусом.

Ранее мы писали, в Одессе из-за эпидемии гриппа, кроме школ, на карантин планируют закрыть ВУЗы.

Такое заявление сделал одесский мэр Геннадий Труханов во время совещания в горсовете.

Сообщается, что местные власти намерены рекомендовать отложить начало занятий в высших учебных заведениях Одессы, если уровень заболевания гриппом не снизится.

“Поскольку обучение в высших учебных заведениях начнется со 2 февраля, мы посоветовались с председателем совета ректоров вузов Одессы и приняли решение, что если дальше будет развиваться ситуация в худшую сторону, то есть увеличится количество заболевших, мы порекомендуем информировать студентов, а многие из них разъехались (на каникулы – ред.), чтобы они пока не возвращались и поддержали нас в объявлении карантина”, – отметил Труханов.

Напомним, что с 28 января все школы Одессы закрыли на двухнедельный каратин.

Всех учеников отправили на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ.

В горсовете уточнили, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.

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