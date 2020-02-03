Не смотря на то, что до весны остался всего месяц, погода в Одессе уже радует жителей теплом и солнцем

Соответствующие фотоснимки обнародовало местное издание Пушкинская.

В первые выходные февраля температура воздуха в Одессе достигала +15 градусов.

В связи с этим на побережье наблюдался необычайный аншлаг. Тысячи людей с семьями вышли на прогулку вдоль моря и в парки.

При этом свободных мест на пляже практически не было.

На кадрах показано одесское побережье от Лузановки до Продмаша.

Ранее мы уже писали о том, что теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.

Так, из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.

Также мы писали, на паромной переправе между Одессой и Черноморском снова поселились стаи лебедей и уток.

Как сообщают местные СМИ, лебеди, утки и лысухи прилетают сюда каждый год и 2020 год не стал исключением для этих красивых и благородных птиц. В самом начале декабря они снова появились на паромной переправе между Одессой и Черноморском.

Одесситы и жители Черноморска с наступлением первых зимних холодов приезжают сюда с детьми, прихватив с собой батоны хлеба, чтобы покормить водоплавающих пернатых.

Отметим, что орнитологи не рекомендуют кормить водоплавающих птиц хлебом. Если вы все же хотите угостить пернатых, лучше предложить им запаренное горячей водой зерно (овес, пшеница, просо, ячмень) или мелко нарезанные овощи.

Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру

Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе

Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»