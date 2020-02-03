В сети показали, как выглядело одесское побережье вечером, 2 февраля

Красоту безлюдного пляжа обнародовал информационный портал usionline .

Отмечается, что днем, 2 февраля, воздух в Одессе прогрелся до +15 С и на пляжах начался настоящий аншлаг.

Тысячи одесситов и гостей города вышли на прогулку вдоль моря и в парки. При этом свободных мест на пляже практически не было.

Но уже ближе к вечеру пошел дождь и можно было наблюдать красоту пустынных пляжей.

Для сравнения, вот так выглядело побережье днем, в воскресенье 2 февраля.

Ранее мы писали, на паромной переправе между Одессой и Черноморском снова поселились стаи лебедей и уток.

Лебеди, утки и лысухи прилетают сюда каждый год и 2020 год не стал исключением для этих красивых и благородных птиц. В самом начале декабря они снова появились на паромной переправе между Одессой и Черноморском.

Одесситы и жители Черноморска с наступлением первых зимних холодов приезжают сюда с детьми, прихватив с собой батоны хлеба, чтобы покормить водоплавающих пернатых.

Отметим, что орнитологи не рекомендуют кормить водоплавающих птиц хлебом. Если вы все же хотите угостить пернатых, лучше предложить им запаренное горячей водой зерно (овес, пшеница, просо, ячмень) или мелко нарезанные овощи.

Также мы сообщали, что нынешняя зима удивляет украинцев аномальной температурой. За исключением нескольких морозных дней и небольшого снега, столбик термометра постоянно показывает плюсовую температуру.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что 2020 год будет таким же жарким, как и предыдущий.

Согласно прогнозам экспертов, климатическая весна наступит в Украине уже в феврале. Нас ожидает теплая и мягкая погода. Правда, в самом конце зимы морозы все же могут наверстать упущенное.

Напомним, массовая вырубка деревьев в центре Одессы попала на видео: "всё ради парковки"

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