В Преображенском парке Одессы началась массовая вырубка деревьев ради парковки и дороги
Как пишет Думская, несмотря на то, что у "лесорубов" есть все необходимые разрешения от мэрии, активисты организации «Зеленый лист» считают нужным остановить работы (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Речь идет о строительстве нового входа Одесского зоопарка, и парковка на 39 машин. Для этого нужно вырубить 29 деревьев (большинство здоровых).
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Активисты побывали в парке и встретились с представителем компании-подрядчика. В процессе общения выяснялись новые детали строительства. Оказывается, "проезд для спецтранспорта", о котором ранее писала мэрия, по сути будет представлять собой дорогу, соединяющую улицы Мечникова и Водопроводную.
Активисты предположили, что вскоре там начнут ездить все желающие просто сократить дорогу.
Также общественники возмущены, что часть зеленой зоны отвели под парковку и дорогу с вырубкой деревьев без общественных слушаний:
Представитель подрядчика в свою очередь пообещал, что деревьев будет вырублено меньше, чем указано в акте.
Также строители подтвердили, что дорога и парковка будут отгорожены от парка забором.
Активисты в свою очередь обсуждают возможность обратиться в суд с требованием остановить работы.
Уничтожение зеленых насаждений продолжается по всей Одессы и ранее мы сообщали о том, что владельцы ресторана на пляже принялись спиливать деревья.
Речь идет о ресторанно-пляжном комплексе Mafia Rave Terrace, который расположен в Отраде,
Несколько дней назад на территории, которую занимает увеселительное заведение, было обезглавлено 12 зеленых насаждений.
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