В Преображенском парке Одессы началась массовая вырубка деревьев ради парковки и дороги

Как пишет Думская, несмотря на то, что у "лесорубов" есть все необходимые разрешения от мэрии, активисты организации «Зеленый лист» считают нужным остановить работы (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о строительстве нового входа Одесского зоопарка, и парковка на 39 машин. Для этого нужно вырубить 29 деревьев (большинство здоровых).

Активисты побывали в парке и встретились с представителем компании-подрядчика. В процессе общения выяснялись новые детали строительства. Оказывается, "проезд для спецтранспорта", о котором ранее писала мэрия, по сути будет представлять собой дорогу, соединяющую улицы Мечникова и Водопроводную.

Активисты предположили, что вскоре там начнут ездить все желающие просто сократить дорогу.

Также общественники возмущены, что часть зеленой зоны отвели под парковку и дорогу с вырубкой деревьев без общественных слушаний:

Представитель подрядчика в свою очередь пообещал, что деревьев будет вырублено меньше, чем указано в акте.

Также строители подтвердили, что дорога и парковка будут отгорожены от парка забором.

Активисты в свою очередь обсуждают возможность обратиться в суд с требованием остановить работы.

Уничтожение зеленых насаждений продолжается по всей Одессы и ранее мы сообщали о том, что владельцы ресторана на пляже принялись спиливать деревья.

Речь идет о ресторанно-пляжном комплексе Mafia Rave Terrace, который расположен в Отраде,

Несколько дней назад на территории, которую занимает увеселительное заведение, было обезглавлено 12 зеленых насаждений.

Варварская вырубка деревьев ради парковки в Преображенском парке. Одесситы, а вас спросили, хотите ли вы парковку и дорогу на могилах предков? Короткое резюме: у подрядчика есть документы на удаление 29 деревьев, но они постараются сократить их число. В тоже время, не встретив существенного сопротивления одесситов, управление капитального строительства продолжает реализацию данного проекта и планирует освоение 2795 метров квадратных территории парка которые превратятся в новую транзитную дорогу и парковку для стадиона. Хотя на территории самого зоопарка есть около 6000м2 пространства, но украсть у пассивных одесситов часть парка ведь гораздо проще. Фото-фиксация вырубки здоровых деревьев в Преображенском парке: https://www.facebook.com/groups/greenlist.group/permalink/2940418469352769/ Gepostet von Зелений лист, ГО am Donnerstag, 30. Januar 2020

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

Как сообщала Politeka, центр Одессы превратился в зону бедствия "за счет горожан": кадры разрухи

Также Politeka писала, популярную набережную изуродовали в Одессе, жители в ярости: "Варвары", кадры