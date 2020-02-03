В порту Черноморска Одесской области разорвался контейнер с серой

Информация об этом появилась на страницах соцсетей, 3 февраля, пишет Politeka.net

По сообщениям госпредприятия, в первом терминале порта «Черноморск» бунт с серой не выдержал нагрузки, в результате чего у конструкции обвалились стены.

По предварительной информации, склад был переполнен химическим веществом.

Из-за происшествия рассыпалось огромное количество гранулированной серы.

При этом пострадал железнодорожный состав.

О пострадавших сотрудниках не сообщается.

Ранее мы писали, в Одесской области из цистерны произошла утечка химического вещества – бензола.

Чп на сере... лопнул бунт от переполнения. Gepostet von ДП "МТП"Чорноморськ" 1й Термінал am Montag, 3. Februar 2020

Об этом сообщают встревоженные очевидцы в социальных сетях. Кроме того, они обнародовали подтверждающее фото.

Отмечается, что утечка случилась на железнодорожном вокзале в Раздельной.

Химическое вещество вылилось из цистерны прямо на землю.

По словам свидетелей, на месте ЧП работали сотрудники службы спасения.

Такжее мы писали, в Измаиле сошли с рельсов два вагона-цистерны со сжиженным газом. Об сообщает пресс-служба Одесской железной дороги.

Масштабное транспортное происшествие случилось на подъездном пути станции Измаил.

«Во время выполнения маневровой работы тепловозом на участке подъездного пути между стрелочными переводами произошел сход двух грузовых вагонов со сжиженным газом-пропаном, что относится ко 2 классу опасных веществ. Страна назначения груза – Румыния», — сообщили железнодорожники.

Стоит отметить, что рядом с местом, где произошел сход, расположены жилые и промышленные здания.

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