Благодаря школьному карантину в Одессе снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ

Как пишут местные СМИ, об этом сообщила в ходе аппаратного совещания в горсовете заместитель начальника гордепартамента здравоохранения Надежда Гончаренко.

По ее словам, в начале минувшей недели на соответствующем лечении в Одесской инфекционной больнице находились 107 человек (85 — несовершеннолетние), а в настоящее время — уже 94, в том числе 81 ребёнок.

«За последние же сутки были госпитализированы 30 человек, включая 19 детей, при этом ранее количество госпитализированных доходило и до 38», - рассказала Гончаренко и подчеркнула, что сейчас налицо положительная тенденция, которая напрямую связана с недавним введением карантина в школах.

Также чиновница успокоили одесситов, сообщив, что пока в городе нет ни одного заболевшего новым китайским вирусом.

Напомним, что с 28 января все школы Одессы закрыли на двухнедельный каратин.

Всех учеников отправили на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ. Данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.

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Соответствующее заявление появилось на стойке регистрации в гостинице, сообщил на страницах соцсетей одессит Борис Баркар.

"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", – говорится в объявлении на русском и английском языках.

По всей видимости, это связано с угрозой распространения коронавируса.

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