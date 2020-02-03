Благодаря школьному карантину в Одессе снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
Как пишут местные СМИ, об этом сообщила в ходе аппаратного совещания в горсовете заместитель начальника гордепартамента здравоохранения Надежда Гончаренко.
По ее словам, в начале минувшей недели на соответствующем лечении в Одесской инфекционной больнице находились 107 человек (85 — несовершеннолетние), а в настоящее время — уже 94, в том числе 81 ребёнок.
«За последние же сутки были госпитализированы 30 человек, включая 19 детей, при этом ранее количество госпитализированных доходило и до 38», - рассказала Гончаренко и подчеркнула, что сейчас налицо положительная тенденция, которая напрямую связана с недавним введением карантина в школах.
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Также чиновница успокоили одесситов, сообщив, что пока в городе нет ни одного заболевшего новым китайским вирусом.
Напомним, что с 28 января все школы Одессы закрыли на двухнедельный каратин.
Всех учеников отправили на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ. Данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.
Также мы писали, в Одессе разгорелся скандал с пятизвездочным отелем «Калифорния», который отказался принимать туристов из Китая из-за коронавируса.
Соответствующее заявление появилось на стойке регистрации в гостинице, сообщил на страницах соцсетей одессит Борис Баркар.
"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", – говорится в объявлении на русском и английском языках.
По всей видимости, это связано с угрозой распространения коронавируса.
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