Во вторник, 4 февраля десятки тысяч жителей Одессы останутся без электроэнергии на целый день
Информация об этом появилась на сайте «Одессаоблэнерго», пишет Politeka.net.
Причина - плановые ремонты электросетей.
При этом больше всего пострадают жители поселка Котовского, Крыжановки, Черемушек
Всего от подачи электроэнергии в Одессе будет отключено как минимум 554 дома.
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С 09:00 по 19:00 электричество отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Сурикова 2, 5А, 1, 2А, 3А, 3, 5
- 2-й Магнитогорский переулок 7
- 2-й переулок Амундсена 19
- 2-й переулок Сурикова 1, 2, 3, 5, 7, 2а, 2б
- 3-й Магнитогорский переулок 2, 4, 6, 8
- Академика Филатова улица 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92/2, 88, 82/2, 90, 92, 94
- Алмазная улица 10А, 6
- Байдарочный переулок 1, 4, 6, 8, 10, 8Б, 12, 1А, 8/6, 81, 82, 83, 85
- Вишнёвый переулок 2
- Дача Ковалевского улица 24, 20Б, 15, 28, 2, 25А, 23, 24/7, 19, 24/1, 20, 23Б, 24/4, 9, 24/12, 25, 3, 17, 21, 29, 23а, 7Б, 22/5, 7, 13, 22/9, 3/3, 11, 5, 22/2, 23В, 29/3, 25Б, 24/3, 22/1, 22/7
- Долгая улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18а, 2/1, 3А, 20б, 1А, 10А, 20А, 4А, 15а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 18в
- Зелёная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Иосифа Тимченко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 13-а, 4А, 23а, 17-б, 11-а, 27а, 17-а, 3А, 24А, 21-а, 23/1
- Маршала Бабаджаняна улица 40, 68/1, 70, 72, 74
- Маршала Малиновского улица 67, 69, 71, 71/1
- Минская улица 3, 4, 5, 5А, 4А, 3А, 2а, 2б, 6
- Педагогическая улица 46А, 46, 46-А
- переулок Сергея Уточкина 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 3А, 6, 7
- переулок Сергея Эйзенштейна 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 12б, 10-а, 12-А, 29, 31, 33, 35, 39
- Рыбачья Балка улица 1, 10Д, 16, 1Б, 4А, 12, 4, 1А, 12А, 8, 10Б, 20, 1Г, 3Б, 2, 8/1, 3, 6, 18, 8А, 10
- Рыбачья улица 47/5, 2, 5, 6, 7, 8, 73а, 47/6, 47/7, 47/1, 47/8, 20а, 10, 47/9, 1А, 12а, 47/3, 5а, 45А, 8а, 47/4, 16а, 47А, 11/15, 29/2, 47/10, 47/2, 33б, 3232а, 20в, 4а, 13а, 14а, 41а-43, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 45, 53, 63, 65, 71
- Сельская улица 2, 3, 6, 8, 10, 8а, 1, 4, 5
- Сурикова улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19а, 6А, 22А, 29А, 8А, 23А, 16А, 32/2, 4а, 14, 3/2, 16/1, 19в, 3А, 35Б, 10А, 6г, 28а, 37а, 5А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38
- Щорса улица 4А, 132/2, 2Б, 2, 134, 4, 146, 144, 144/1, 132/1, 144/2
- Якорный переулок 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12А, 12, 14/1, 8б, 16/1, 6а, 3А, 14, 16, 5/2
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 8, 10, 6А, 6
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3А, 3_3, 2В, 20, 11А, 2Б, 1А, 1б, 2А
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1Б, 2, 3, 11А, 4, 26а, 6А, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5А, 10, 11, 12
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18
- Воронежская улица 13, 13а
- Керченская улица 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84А, 72А, 84, 77А, 63а, 82а, 85, 86, 88, 90, 76а
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Марсельская улица 31
- Ростовская улица 4, 67, 69, 70, 71, 81/1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129
- Садовая улица 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- Семена Палия улица 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 72_1
- Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.
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