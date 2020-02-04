В Одессе активисты и студенты демонтировали последний барельеф одиозному советскому маршалу Георгию Жукову на здании местного вуза

Об этом сообщают одесские СМИ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Он висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского, где размещается общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова.

Отмечается, что патриотические организации уже пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации, однако в вузе сообщили, что мемориальная доска Жукову не находится на балансе университета.

Поэтому активисты и студенты этого вуза решили взять дело в свои руки и самостоятельно провести демонтаж барельефа, однако им даже пытались помешать пророссийские граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова. Уточняется, что драки дело не дошло. В результате барельеф вывезли на машине в неизвестном направлении.

Ранее , активисты патриотических организаци снесли барельеф кровавому диктатору Георгию Жукову на стене здания областного военкомата на улице Канатной, 87. Это сделали представители общественной организации «Національний спротив».

На место демонтажа прибыла патрульная полиция, однако активисты предъявили им разрешительные документы на снос памятного знака.

В итоге барельеф одиозному военачальнику был окончательно демонтирован.

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов негативно воспринял снос барельефа советскому маршалу Георгию Жукову, назвав его «откровенным плевком в лицо одесситам».

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