С 10 марта на три месяца перекроют движение на одной из улиц Одессы

Соответствующее распоряжение подписал одесский мэр Геннадий Труханов, во вторник 4 февраля, пишет Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Ограничение движения связано с ремонтом перекрестка проспекта Небесной сотни и Школьного аэродрома.

Уточняется, что перекрывать движение будув два этапа: с 10 марта по 24 апреля перекроют движение по перекрестку со стороны улицы Инглези, а с 24 апреля по 10 июня - со стороны улицы Левитана.

На капитальный ремонт из городского бюджета потратят 8 175 550 грн.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где в Одессе тяжело дышится.

Департамент экологии провел мониторинг воздушного бассейна Одессы.

Мониторинг осуществляется передвижной муниципальной лабораторией в утвержденных точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, на границах санитарно-защитных зон потенциально-опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также парках и скверах, согласно утвержденному плану-графику.

«За отчетный период выполнено 158 наблюдений с автоматическим отбором проб и замерами концентраций газоанализаторами. Произведены 1264 определения загрязняющих веществ по 8 ингредиентам – диоксиду азота, оксиду углерода, озону, аммиаку, пыли, сероводороду, диоксиду серы и сумме углеводородов», — говорится в сообщении.

«По результатам мониторинга в установленных точках контроля на территории города (2-я Застава, ул. Грушевского/ул. Химическая, пр-т Небесной сотни/Инглези, ул. Краснослободская/ул. Воробьева, Таможенная площадь, ж/д вокзал) наблюдаются незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в основном, по оксиду углерода и углеводородам суммарным», — отмечают в департаменте.

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