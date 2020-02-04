Жителям Черноморска Одесской области подняли тарифы на воду
Информация об этом появилась на сайте Черноморского городского совета, пишет Politeka.net
Пересмотр цен на водоснажение назревал еще в августе прошлого года, но тогда, по словам чиновников, процесс застопорился из-за законодательных нюансов.
Теперь жителям придется платить 31,08 грн за кубометр, что на 18% больше, чем ранее.
В мэрии объяснили увеличение стоимости услуги рост цен за электричество и водоотведение.
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Кроме того, необходимостью социальных отчислений и амортизационных выплат. Также в счет повышения тарифов в ведомстве планируют поднять зарплаты своим сотрудникам.
Пресс-служба опубликовала новые предполагаемые расценки.
В частности, за кубометр централизованного водоснабжения придется платить:
- населению — 15, 32 грн;
- бюджетным организациям — 22, 16 грн;
- прочим пользователям — 33, 42 грн.
Стоимость централизованного водоотведения за кубометр:
- для населения — 13, 90 грн;
- для бюджетных организаций — 25, 25 грн;
- для других пользователей — 31, 45 грн.
В мэрии отметили, что в течение двух недель горожане могут вносить свои предложения по данному вопросу.
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Об этом информирует официальный сайт Одессы со ссылкой на заявление компании "Эко-Ренессанс", которая занимается вывозом и утилизацией бытовых отходов.
Отмечается, что нововведение в первую очередь коснется жителей Суворовского района.
В частности, стоимость сбора, вывоза и захоронения одного кубометра твердых бытовых отходов повысится с 70,32 до 110,55 гривен.
В связи с этим, жители многоквартирных домов ежемесячно будут платить не 17,11 гривен, а 26,9.
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