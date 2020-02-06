Одесса и область оказались во власти непогоды

Об этом пишет Politeka.net

Из-за осложнения погодный условий: шквального ветер, налипания мокрого снега в Одесской области были обесточены 137 населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального ГСЧС.

Сейчас к восстановлению электроэнергии привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, было принято решение временно ограничить движение грузовиков с 3.30 6 февраля на трассе Одесса-Рени.

В ночь на 6 февраля разбушевавшаяся стихия наделала немало бед и в Одессе.

Только за одну ночь были повалены 38 деревьев по всем районам города. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава городского департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

По словам руководителя, коммунальщики работали всю ночь, расчищая Одессу от снега.

Он отметил, что по состоянию на 7 утра дороги в городе проезжаемы, работают все маршруты общественного транспорта, активно убираются тротуары.

«Это все при том, что за ночь выпало 18,5 см осадков, а в целом за двое суток количество осадков практически в полтора раза превышает месячную норму! И город с этим в целом неплохо справился!» - сообщил Жеман.

Ранее синоптики предупреждали об осложнении погодных условий на 5-6 февраля на территории одесского региона. Это связанно со смещением активного южного циклона.

Метеорологи сообщали о штормовом ветре шквальные порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду, местами до 25 м/с.

Ожидаемые погодные условия приведут к нарушениям и прекращение движения транспорта на дорогах. Осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Такой погодной ситуации присвоен оранжевый уровень опасности, так как условия несут реальную угрозу для здоровья человека.

Gepostet von Dmitry Zheman am Mittwoch, 5. Februar 2020

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